Акция приурочена ко Дню матери
Последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери, в этом году он приходится на 24 ноября. В этот день Национальный музей Бурятии проведёт акцию «С Мамой в музее» с 10:00 ч. до 18:00 ч.
Жители Улан-Удэ могут привести маму в музей и подарить ей бесплатный билет на:
1. выставку «Шедевры русского искусства из запасников художественного музея» в Художественном музее имени Сампилова;
2. выставку «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды» в музее истории Бурятии имени Хангалова;
Согласно правилам акции, ребёнок приобретает билет, а маме (бабушке) предоставляется бесплатный билет.
В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно
Общество, Фото:
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