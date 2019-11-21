 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

20 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно

В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция приурочена ко Дню матери

Последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери, в этом году он приходится на 24 ноября. В этот день Национальный музей Бурятии проведёт акцию «С Мамой в музее» с 10:00 ч. до 18:00 ч.

Жители Улан-Удэ могут привести маму в музей и подарить ей бесплатный билет на:

1. выставку «Шедевры русского искусства из запасников художественного музея» в Художественном музее имени Сампилова;

2. выставку «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды» в музее истории Бурятии имени Хангалова;

Согласно правилам акции, ребёнок приобретает билет, а маме (бабушке) предоставляется бесплатный билет.


музей минкультуры РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория
В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория
Общество, 21.11.2019
Офис врача общей практики начнёт принимать первых пациентов в начале декабря
У Бичурского района Бурятии появился автоклуб
У Бичурского района Бурятии появился автоклуб
Общество, 21.11.2019
Презентация автоклуба прошла на площади Советов
В Бурятии построят дуган для священных одежд Соодой ламы
В Бурятии построят дуган для священных одежд Соодой ламы
Общество, 21.11.2019
В этом году впервые все желающие смогут получить благословение реликвий великого йогина
Жителя Бурятии осудили за выращивание мака
Жителя Бурятии осудили за выращивание мака
Общество, 21.11.2019
Мужчина получил условный срок
В Улан-Удэ днём 11-13 мороза
В Улан-Удэ днём 11-13 мороза
Общество, 21.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 ноября по республике умеренный снег
В Агинском округе состоится турнир по стрельбе из национального лука
В Агинском округе состоится турнир по стрельбе из национального лука
Общество, 20.11.2019
К участию приглашаются спортсмены Забайкалья, Бурятии и Иркутской области
Иркутские танцоры стали призёрами чемпионата Европы
Иркутские танцоры стали призёрами чемпионата Европы
Общество, 20.11.2019
В Варшаве прошли соревнования по латиноамериканскому секвею
Борцы Агинского округа соберутся на турнир
Борцы Агинского округа соберутся на турнир
Общество, 20.11.2019
Участвовать могут уроженцы округа, проживающие за его пределами
Иркутского студента признали одним из лучших старост в России
Иркутского студента признали одним из лучших старост в России
Общество, 20.11.2019
Он стал лауреатом второй степени национальной премии «Студент года»
В Иркутской области определились чемпионы среди дворовых команд
В Иркутской области определились чемпионы среди дворовых команд
Общество, 20.11.2019
Лучшей на спартакиаде признана сборная Эхирит-Булагатского района
В Бурятии прошёл турнир по баскетболу среди ветеранов
В Бурятии прошёл турнир по баскетболу среди ветеранов
Общество, 20.11.2019
Соревнования в Каменске выиграла команда Улан-Удэ
Забайкальского врача поздравили с 90-летием на работе
Забайкальского врача поздравили с 90-летием на работе
Общество, 20.11.2019
Вот уже 55 лет она работает неврологом в Балейской ЦРБ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^