В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно

Акция приурочена ко Дню матери



Последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери, в этом году он приходится на 24 ноября. В этот день Национальный музей Бурятии проведёт акцию «С Мамой в музее» с 10:00 ч. до 18:00 ч.



Жители Улан-Удэ могут привести маму в музей и подарить ей бесплатный билет на:



1. выставку «Шедевры русского искусства из запасников художественного музея» в Художественном музее имени Сампилова;



2. выставку «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды» в музее истории Бурятии имени Хангалова;



Согласно правилам акции, ребёнок приобретает билет, а маме (бабушке) предоставляется бесплатный билет.





