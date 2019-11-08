Жители Бурятии в восторге от кавера на песню Linkin Park c горловым пением

Исполнителем кавера стал известный тувинец Александр Куулар
Накануне, 7 ноября, в Сети появилось видео от известного мастера горлового пения из Тувы Александра Куулар. Он исполнил кавер-версия песни Numb культовой группы Linkin Park с элементами горлового пения.
- Этот кавер - дань уважения всем членам группы. Спасибо за вдохновение и за энергию в ваших песнях, которые находят отклик во всех уголках нашей вселенной, - подписал видео исполнитель.
Видео тут же появилось в бурятских пабликах в соцсетях. На странице buryatia_online в Instagram подписчики группы остались в восторге от необычного кавера. Жители Бурятии с удовольствием делятся впечатлениями о песне.
«Круто», «Потрясающе», «Супер», «Огонь», «Талантливый человек, талантлив во всем», «Аж мурашки по коже», «Сильно».
Также на YouTube-канале исполнителя есть небольшое видео, где он демонстрирует один из стилей горлового пения - Сыгыт. Умениями он похвастался, находясь на вершине Саянских гор.
Александр молодой артист, выпускник РУДН, финалист телепроекта «Новая Звезда». Известен как мастер горлового пения, также преподаёт на обучающих курсах.
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