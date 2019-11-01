Мероприятие состоится в воскресенье
В Забайкальском крае 3 ноября пройдёт ежегодная акция «Ночь искусств». Государственные учреждения культуры проведут тематические мероприятия.
- Большое масштабное действо, посвящённое театру, готовит Забайкальский краевой краеведческий музей имени Кузнецова. Открытие «Ночи» состоится вечером. Свои выступления подарят зрителям краевой драматический театр, театр песни и танца «Забайкалье», - сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
По словам организаторов, посетителей ждут экскурсии по многочисленным выставкам, в том числе – по недавно открывшимся. Будут организованы мастер-классы по созданию театральных образов «Искусство грима», по изготовлению масок и бутоньерок.
Государственный театр кукол «Тридевятое царство» представит программу «Театральная кухня». Состоится ночная экскурсия по ночному городу с посещением Музея декабристов и программой «Тесен круг друзей моих».
Музейно-выставочный центр Забайкальского края в эту «Ночь» анонсирует синтез музыки, хореографии, акробатики, литературы, цирка и многого другого. С 19:00 концертная площадка превратится в зону «обитания» представителей современных увлечений молодёжи – паркурщиков, воркаутеров, битбоксеров. Любители игр смогут пройти квесты, сыграть в «Мафию». В программе мероприятия - автобусная экскурсия по «старой» Чите.
В Нерчинском краеведческом музее кульминацией вечера станет открытие Года Бутиных.
Агинский национальный музей имени Цыбикова проведёт мастер-классы по завязыванию бурятского кушака, по хореографии, покажет картины московского художника Бато Дугаржапова. Посетители также примут участие в обзорной экскурсии.
На «Ночи искусств» в Забайкалье научат завязывать бурятский кушак
Общество, Фото:
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