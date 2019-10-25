Принять участие могут желающие всех возрастов
Музей природы Бурятии объявил конкурс авторской фотографии «И с каждой осенью я расцветаю вновь»
Конкурс проводится с 23 по 31 октября.
Возраст участников значения не имеет.
Работы принимаются по адресу germ.germm65@gmail.com
В Бурятии выберут лучшую осеннюю фотографию
Общество, Фото:
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