Бурятия готовится ко всероссийской переписи населения

Первые результаты будущей переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года
В Бурятии ко всероссийской переписи населения 2020 года планируется обучить 1897 переписчиков, а также администраторов, которые будут собирать данные населения. Бурятстат объявил набор на желающих поработать на переписи.
- Требования к потенциальному переписчику достаточно простые: иметь высшее образование, быть не судимым и уметь работать на планшете, для переписчиков в районах приветствуется знание бурятского языка. Работа обученных специалистов будет оплачиваться. Обучение начнется в следующем году, - сообщила на пресс-конференции 2 октября замруководителя Бурятстата Дора Баинова.
Как сообщал «Байкал-Daily», перепись 2020 года станет первой цифровой переписью, при её проведении будут использоваться большие данные от мобильных операторов и органов госвласти, а переписчики пойдут с планшетами.
К переписи готовят не только людей, но и инфраструктуру населенных пунктов. Регистраторы Бурятстата уже обследовали часть улиц и выявили, где не хватает аншлагов, освещения так далее. В связи с этим в порядок будет приведено адресное хозяйство: обозначены названия улиц, указаны номера домов, подъездов и квартир, муниципалитетам отправят заявки на установление освещения. Для безопасности переписчиков будет подключено МВД, полицейские будут их сопровождать в потенциально опасные места.
Учет граждан в отдаленных районах и на труднодоступных территориях начнется раньше основных мероприятий переписи - в июле. Первыми будут переписаны жители отдаленных поселков Баргузинского и Соверобайкальского районов. В сентябре перепись начнется в Хоринском районе, в ноябре – в Окинском, Баунтовском и Муйскуом районах. Для переписи в труднодоступных местах будут использованы катера и транспорт высокой проходимости.
Для удобства сельских жителей переписные листы будут переведены на бурятский язык, этим будет заниматься комитет по межнациональным отношениям администрации главы республики. Также в сельских районах будут привлекаться переписчики, владеющие бурятским языком.
Любой житель страны, имеющий учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги».
В основной период ВПН-2020 – с 1 по 31 октября, как и в предыдущие годы, перепись пройдет в традиционном формате: переписчики обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Они будут одеты в специальную форму, будут иметь при себе удостоверение с голограммой, печатью и подписью Росстата, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября состоится контрольный обход 10% жилых помещений. Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба правительства республики.
Бурятия готовится ко всероссийской переписи населения
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