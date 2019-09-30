В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения

Переписчики будут ходить по домам с планшетами



Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью, при её проведении будут использоваться большие данные от мобильных операторов и органов госвласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.



- Мы говорим про то, что это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации. Во-первых, у нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами. Обрабатывать информацию мы будем в специальной цифровой аналитической платформе «Население». Туда мы будем загружать всю информацию, полученную в ходе переписи, информацию из источников больших данных, из административных источников и все это там обрабатывать, смешивать, - рассказал глава Росстата.



В Росстате намерены также уделить особое внимание переписи посредством интернета. Каждый сможет самостоятельно «отметиться» и не встречаться с переписчиком, отмечает ТАСС.



- Будем использовать данные операторов мобильной связи, будем использовать административные данные других органов власти для обогащения нашей информации, для обеспечения предзаполнения информации на портале госуслуг и так далее. Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост, - подчеркнул Павел Малков.

