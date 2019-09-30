Переписчики будут ходить по домам с планшетами
Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью, при её проведении будут использоваться большие данные от мобильных операторов и органов госвласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.
- Мы говорим про то, что это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации. Во-первых, у нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами. Обрабатывать информацию мы будем в специальной цифровой аналитической платформе «Население». Туда мы будем загружать всю информацию, полученную в ходе переписи, информацию из источников больших данных, из административных источников и все это там обрабатывать, смешивать, - рассказал глава Росстата.
В Росстате намерены также уделить особое внимание переписи посредством интернета. Каждый сможет самостоятельно «отметиться» и не встречаться с переписчиком, отмечает ТАСС.
- Будем использовать данные операторов мобильной связи, будем использовать административные данные других органов власти для обогащения нашей информации, для обеспечения предзаполнения информации на портале госуслуг и так далее. Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост, - подчеркнул Павел Малков.
В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 30.09.2019
Переписчики будут ходить по домам с планшетами
Деньги пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры
Таких больных на учёте состоит 467 человек
Стоимость бензина растёт
Снизились цены на картофель, капусту, морковь и лук
Снижение ставки оплаты с 1331 рублей на 1 тыс кубических метров до 636 рублей для Гусиноозёрской ГРЭС произойдет с 1 января 2020 года
Дополнительные выплаты для привлечения молодых специалистов начнут действовать в следующем году
Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в августе 2019 года осталась на уровне июля – 4,9%
Проектом предусмотрено футбольное поле, беговые дорожки и ямы для прыжков
В подтопленных территориях Иркутской области будет построено 13 дамб и капитальное отремонтировано ещё две
Здесь построят 60-метровый пешеходный мост
Ремонтные работы выполнены на 50%
Свиньи венгерской породы могут пастись, как овцы
В Улан-Удэ ремонтируют здание лингвистической гимназии №3
Строительство должно быть завершено в декабре 2020 года