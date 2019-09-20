Школьники в Бурятии изучили дорожную азбуку безопасности

Мероприятие прошло в Тарбагатайском районе



В Тарбагатайском районе для учащихся Верхнесаянтуйской школы-интерната сотрудники ГИБДД и педагоги организовали профилактическое занятие «Дорожная азбука безопасности». Инспектор по безопасности дорожного движения рассказал, из-за каких ошибок подростки чаще всего получают травмы, будучи пешеходами, пассажирами или велосипедистами. Ребятам были показаны видеоролики о соблюдении правил дорожной безопасности.



Продолжилось мероприятие выставкой рисунков по правилам дорожного движения, которыми учащиеся украсили фойе школы. После чего полицейские предоставили возможность ребятам изучить патрульный автомобиль, что дети сделали с большим удовольствием.



Завершилась встреча общим фотографированием, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

