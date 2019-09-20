Мероприятие прошло в Тарбагатайском районе
В Тарбагатайском районе для учащихся Верхнесаянтуйской школы-интерната сотрудники ГИБДД и педагоги организовали профилактическое занятие «Дорожная азбука безопасности». Инспектор по безопасности дорожного движения рассказал, из-за каких ошибок подростки чаще всего получают травмы, будучи пешеходами, пассажирами или велосипедистами. Ребятам были показаны видеоролики о соблюдении правил дорожной безопасности.
Продолжилось мероприятие выставкой рисунков по правилам дорожного движения, которыми учащиеся украсили фойе школы. После чего полицейские предоставили возможность ребятам изучить патрульный автомобиль, что дети сделали с большим удовольствием.
Завершилась встреча общим фотографированием, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Школьники в Бурятии изучили дорожную азбуку безопасности
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мэрия отчиталась о ходе ремонтных работ
Мероприятие прошло в Тарбагатайском районе
Сокращать свой путь через жилую зону – к такому способу объезда пробок и сокращению времени в дороге приноровились улан-удэнские автомобилисты
Условный противник превышал численность разведгрупп в три раза
Анастасия Бубеева продолжает удивлять своими каверами
Барри и Сандра Пейн отправились в кругосветное путешествие на личном самолёте в честь золотой свадьбы
В Бурятии произошёл очередной этап развития детского хоккея
В Северобайкальске полицейские встретились с жителями ТОС «Чистые пруды» посёлка Заречный
Передвижной технопарк позволит охватить техническим творчеством больше детей, живущих в сёлах
В «деревянном» центре Улан-Удэ решили установить контейнеры для мусора
Актёр Евгений Миронов сказал тёплые слова в адрес артистов Русского драмтеатра
Анкеты туристов уже некуда складывать
В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов
XI межрегиональный смотр проходит в Бурятии с 19 по 21 сентября
Необычную находку обнаружили на Верхней Берёзовке