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Уроженка Бурятии выиграла «свидание» с Матрангом

Уроженка Бурятии выиграла «свидание» с Матрангом
Общество, 
Ксении повезло в конкурсе в Instagram

Уроженка Бурятии Ксения выиграла в конкурсе в Instagram билет на концерт популярного певца Матранга. О выигрыше стало известно накануне.

- Надо было отметить в комментариях друзей, с кем я хотела бы пойти на концерт. Наотмечала я своих друзей, и забыла про это. И вот, в пятницу 13-го приходит мне сообщение о том, что, как это было красиво завуалировано «иду на свидание» с красавчиком Матрангом, подпевать ему «Медузу» и «Воду», - рассказала «Байкал-Daily» Ксения. 



Ксения признаётся, что она не ярая поклонница певца, но есть несколько любимых песен. 

- Выиграть билет всегда приятно. Конечно, я была рада, - признаётся Ксения.

Девушка уже пять лет живёт в Санкт-Петербурге, работает в сфере энергетики. Концерт состоится сегодня.




Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец выиграл автомобиль BMW M5 также в конкурсе в Instagram. На прошлой неделе Михаил забрал свой выигрыш в Москве.

выигрыш концерт
 
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