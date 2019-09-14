Уроженка Бурятии выиграла «свидание» с Матрангом

Уроженка Бурятии Ксения выиграла в конкурсе в Instagram билет на концерт популярного певца Матранга. О выигрыше стало известно накануне.
- Надо было отметить в комментариях друзей, с кем я хотела бы пойти на концерт. Наотмечала я своих друзей, и забыла про это. И вот, в пятницу 13-го приходит мне сообщение о том, что, как это было красиво завуалировано «иду на свидание» с красавчиком Матрангом, подпевать ему «Медузу» и «Воду», - рассказала «Байкал-Daily» Ксения.
Ксения признаётся, что она не ярая поклонница певца, но есть несколько любимых песен.
- Выиграть билет всегда приятно. Конечно, я была рада, - признаётся Ксения.
Девушка уже пять лет живёт в Санкт-Петербурге, работает в сфере энергетики. Концерт состоится сегодня.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец выиграл автомобиль BMW M5 также в конкурсе в Instagram. На прошлой неделе Михаил забрал свой выигрыш в Москве.
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