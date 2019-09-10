Улан-удэнец хотел продать выигранную в Instagram BMW M5

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе известный блогер Жекич Дубровский проводил розыгрыш среди своих подписчиков. Обладателем BMW М5 стал улан-удэнец Михаил.
В выходные Жекич опубликовал несколько видео, в том числе момент передачи ключей и автомобиля победителю. На вручение улан-удэнец приехал со своим приятелем. Блогер пояснил, что молодые люди собирались продать BMW и купить на вырученные деньги прокаченный «Турик» (Toyota Chaser TOURER). Но покатавшись на «бэхе», победитель передумал.
- М5 уехала в город Улан-Удэ к простому сибирскому парню, который, как и все в тех краях, любит японские тачки. У него были мысли продать эту БМВ и купить «турика», но когда он прилетел в Москву и прокатился на этой пафосной пушке, было принято однозначное решение, поставить тачку на автовоз и увезти в родной город. Все его родные и близкие в шоке, и им тяжело поверить, что такое возможно, - написал Жекич.
Пользователи Сети не перестают поздравлять Михаила с выигрышем. Сам обладатель выигрыша похвастался обновкой в соцсети, выложив видео новой машины.
- Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро на дорогах Улан-Удэ дерзкая М5, - написал Михаил.
Михаил – автомеханик, занимается ремонтом автомобилей. Кроме того, благодаря этому розыгрышу, улан-удэнец впервые побывал в Москве.