Улан-удэнец хотел продать выигранную в Instagram BMW M5

- М5 уехала в город Улан-Удэ к простому сибирскому парню, который, как и все в тех краях, любит японские тачки. У него были мысли продать эту БМВ и купить «турика», но когда он прилетел в Москву и прокатился на этой пафосной пушке, было принято однозначное решение, поставить тачку на автовоз и увезти в родной город. Все его родные и близкие в шоке, и им тяжело поверить, что такое возможно, - написал Жекич.Пользователи Сети не перестают поздравлять Михаила с выигрышем. Сам обладатель выигрыша похвастался обновкой в соцсети, выложив видео новой машины.