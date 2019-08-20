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Улан-удэнцы перечислили пострадавшим от наводнения более миллиона рублей

Улан-удэнцы перечислили пострадавшим от наводнения более миллиона рублей
Общество, 
Сбор помощи продолжается и по сей день

За полтора месяца в столице Бурятии прошли десятки благотворительных мероприятий и акций по сбору средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

- Посильную помощь населению оказали местные предприятия, которые направили продукты и вещи нуждающимся. Кроме того, трудовые коллективы Улан-Удэ перечислили им денежные средства - более миллиона рублей. Также материальную помощь оказали сотрудники органов местного самоуправления, работники культурно-досуговых, спортивных и образовательных учреждений, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Большая часть города Тулуна Иркутской области ушла под воду. В зону бедствия попали также Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Тайшетский, Чуйский, Заларинский, Зиминский районы Иркутской области. Часть затопленных населённых пунктов ушла под воду с крышами, многоэтажные дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, есть человеческие жертвы.

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения.


наводнение
 
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