В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов

В экологической акции примут участие около 300 горожан



Благотворительный забег «Эко-Трейл» состоится в Иркутске в рамках социального проекта «Чистое будущее», который направлен на разделение биологических и твёрдых отходов с целью переработки вторсырья. Основная цель забега – привлечь общественное внимание к экологической обстановке и уменьшению объёма образуемых отходов, подлежащих утилизации.



В первом экологическом забеге примут участие около 300 человек, мероприятие состоится 31 августа на острове «Любаша» в районе Жилкино, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Для участников и гостей мероприятия будут организованы развлекательная программа, фото и фудзоны, а также open-air с диджеем. К участию допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний для участия в беговых соревнованиях.



Программа соревнований



9:00-10:30 – регистрация участников забега;

10:40 – торжественное открытие соревнований;

11:00 – старт группы «Дети» на дистанцию 600 м;

11:30 – начало старта на дистанции 4, 8 и 16 км;

14:30 – награждение призёров и победителей.



Возрастное ограничение 6+

