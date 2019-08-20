В экологической акции примут участие около 300 горожан
Благотворительный забег «Эко-Трейл» состоится в Иркутске в рамках социального проекта «Чистое будущее», который направлен на разделение биологических и твёрдых отходов с целью переработки вторсырья. Основная цель забега – привлечь общественное внимание к экологической обстановке и уменьшению объёма образуемых отходов, подлежащих утилизации.
В первом экологическом забеге примут участие около 300 человек, мероприятие состоится 31 августа на острове «Любаша» в районе Жилкино, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Для участников и гостей мероприятия будут организованы развлекательная программа, фото и фудзоны, а также open-air с диджеем. К участию допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний для участия в беговых соревнованиях.
Программа соревнований
9:00-10:30 – регистрация участников забега;
10:40 – торжественное открытие соревнований;
11:00 – старт группы «Дети» на дистанцию 600 м;
11:30 – начало старта на дистанции 4, 8 и 16 км;
14:30 – награждение призёров и победителей.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов
Общество, Фото:
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