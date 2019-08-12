Неизвестные сказали, что у её родственника проблемы с законом
В посёлке Аксеново-Зиловское в Забайкальском крае 88-летней пенсионерке позвонили неизвестные и сказали, что у её племянника проблемы с законом и он находится в отделе полиции.
Для его освобождения злоумышленники потребовали заплатить 40 тысяч рублей. Доверчивая женщина дошла до ближайшего банкомата и под диктовку мошенников перевела деньги. Только после этого женщина перезвонила своим родственникам и узнала, что с мужчиной всё в порядке и он находится дома.
Другой случай кражи денег у пенсионерки произошёл в Приаргунске. 70-летней женщине позвонили неизвестные и пообещали компенсацию за приобретённую ранее в интернет-магазине некачественную косметику. Поверив незнакомцам, женщина перевела мошенникам более 50 тысяч рублей за якобы подачу искового заявления в суд.
Всего за прошедшие выходные в полицию Забайкалья поступило девять заявлений от местных жителей, которые стали жертвами мошенников.
Под предлогом оформления кредита, разблокировки банковской карты, прекращения подозрительных операций по банковским счетам и выплаты компенсаций злоумышленники украли у жителей региона около 200 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
«Спасая» племянника, пожилая забайкалка попалась на уловку мошенников
Общество, Фото:
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