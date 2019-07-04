Страна также готова принять на летний отдых детей из затопленных районов
Сегодня в 15:00 часов в Иркутскую область из Монголии поездом отправилась первая партия гуманитарной помощи: 10 тонн муки, 1,5 тонн мясных продуктов, 100 одеял и 1000 носков. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.
Акцию по сбору средств и отправке в пострадавшие от наводнения районы инициировали монгольские выпускники зарубежных высших учебных заведений. К акции присоединились Союз монгольских обществ дружбы, Общество дружбы «Монголия-Россия», Монгольская ассоциация выпускников советских/российских вузов и другие организации.
Также инициативной группой было принято решение о приглашении 100 детей из затопленных районов Иркутской области в Монголию для организации отдыха в лучших детских центрах с предоставлением возможности познакомиться с культурой и достопримечательностями Монголии. На предложение уже откликнулся ряд таких предприятий и неправительственных организаций Монголии, как Улан-Баторская железная дорога, Аэро Монголия, международный детский центр «Найрамдал», детский лагерь «Дружба» города Эрдэнэт и другие.
Монголия направила гуманитарную помощь в Иркутскую область
Общество, Фото:
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