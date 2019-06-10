У спортсменов два золота, три серебра и две бронзы
С 8 по 9 июня в столице Монголии городе Улан-Батор прошёл международный турнир среди молодёжи на призы Олимпийского чемпиона Джона Петерсона.
Бурятские спортсмены завоевали на турнире две золотых, три серебряных и две бронзовых медали. В весовой категории до 57 кг первое место занял Балдан Дондоков, Чимит Жамсаранов стал третьим. В весовой категории до 70 кг серебро у Бато Жаргалова, Ринчин Янданов завоевал бронзу. Вторым в весовой категории до 74 кг стал Буянто Шадапов. В самой «тяжёлой» категории до 125 кг золото забрал Эрдэм Цыренжапов. У девушек в весовой категории до 55 кг второе место заняла Аяна Ухеева. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Бурятские борцы завоевали 7 медалей в Монголии
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