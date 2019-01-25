В Улан-Удэ Татьяны могут купить билет в Русдрам со скидкой 50%

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

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25 января в России отмечают Татьянин день. В преддверии праздника Русский драматический театр имени Бестужева дарит всем Татьянам скидку 50% на покупку билета на спектакль «Конец героя».



Показ спектакля Сергея Левицкого по пьесе современного российского драматурга Артёма Томилова состоится 25 января. «Конец героя» – это яркая, красочная постановка в жанре кабаре-шоу, которая может подарить незабываемые впечатления.



- Зрители не будут находиться в привычных зрительских креслах в зале, а расположатся за столиками на сцене. Сам спектакль состоится на небольшой эстраде. Здесь, как в настоящем кабаре, будет конферансье, живая музыка, кордебалет, а также буфет. И то, что обычно в театре осуждается, – есть и пить во время спектакля, – на этот раз даже приветствуется: можно будет прямо во время показа заказать напитки и закуски у официантов-актёров театра, - сообщили в пресс-службе учреждения.



«Конец героя» – это история о герое и его взаимоотношениях с женой, другом, женой друга, боссом, секретаршей босса и даже врачом. Зрители услышат не только то, что говорят персонажи, но и что они думают. Как часто мы говорим совсем не то, что нам хочется, и что мы в действительности чувствуем, поэтому так часто мы обманываем окружающих, а главное, самих себя. И только на сцене в самых обыденных разговорах между мужем и женой можно услышать честные и правдивые слова.



Скидка на «Конец героя» предоставляется Татьянам только при покупке билета в кассе театра и при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

