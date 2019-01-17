Сборная Бурятии отправилась на всероссийский турнир по борьбе



С 18 по 19 января в Красноярске пройдёт открытый всероссийский турнир на призы академии борьбы имени Миндиашвили. Об этом сообщили в группе «Борцы Бурятии».



Победители состязаний получат допуск на международный турнир серии гран-при «Иван Ярыгин-2019», который пройдёт в Красноярске с 24 по 27 января.



Лидер команды Александр Богомоев пропустит турнир. В его планах выступить на майском чемпионате России.



В весовой категории до 57 килограмм Бурятию представят 7 спортсменов. Это Жаргал Дамдинов, Барас Шоймполов, Андрей Гатаулин, Солбон Тумэнбаяров, Денис Данжалов, Василий Чемизов, Алексей Мантатов.



В весовой категории до 61 килограмма три спортсмена: Булат Баясхолонов, Баясхалан Очиров, Бэлиг Хайдапов.



В весовой категории до 65 килограмм за честь республики поборются 5 борцов: Даши Шарастепанов, Баяр Цыренов, Алексей Боровицкий, Булат Батоев и Зоригто Ульзутуев.



В 70 килограммах за Бурятию выступят Очир Доржиев, Буян Цыренов, Евгений Жербаев. До 74 килограмм Арсалан Будажапов и Александр Цоктоев.



В весовой категории до 79 килограмм от Бурятии выступит только один спортсмен Алексей Сабидаев.



В 86 килограмм за медали поборются Алексей Анищик, Дэлгэр Дабаин, а также Цэ-Даши Дугаров.



В самой тяжёлой весовой категории до 125 килограмм за медали высшего достоинства поспорят два бурятских спортсмена: Батор Доржиев и Балдан Цыжипов.



18 января состоится церемония открытия турнира и предварительные схватки во всех весовых категориях.



19 января пройдут утешительные схватки во всех весовых категориях, финалы, а также награждение победителей и призёров.

