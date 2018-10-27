В ВВО организована горячая линия по вопросам призыва

На территории округа продолжается осенняя призывная кампания
В штабе Восточного военного округа для разъяснения вопросов организации призыва граждан на военную службу организована «горячая линия».
Офицеры организационно-мобилизационного управления штаба ВВО разъясняют вопросы, касающиеся призыва граждан на военную службу, в том числе сроков проведения призывной кампании, медицинского переосвидетельствования, предоставления отсрочек и обеспечения вещевым имуществом призывников на сборных пунктах.
Для организации призыва в ВВО работают 10 сборных пунктов регионов России и 150 призывных пунктов.
На территории военного округа продолжается осенняя призывная кампания, комиссариатами до 31 декабря будет призвано и отправлено в войска около 8 тысяч граждан, проживающих на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ВВО.
На территории округа продолжается осенняя призывная кампания
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