Омоновцы Бурятии форсировали озеро

Сотрудники ОМОН «Кречет» продолжают комплексные занятия



На днях спецназовцы совершенствовали свои навыки по тактико-специальной, топографической и огневой подготовке, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



В рамках занятий спецназовцы трижды форсировали водную преграду протяжённостью 150 метров. Первый раз омоновцы преодолевали озеро по одному, второе форсированиегруппа совершала с имуществом и вооружением. В третьем заплыве росгвардейцы с имуществом и вооружением эвакуировали условно раненого бойца.



- Сотрудников на протяжении всего пути сопровождала лодка со спасательными жилетами, спасательным кругом. В ходе отработки данных занятий сотрудники закрепляют и совершенствуют навыки по преодолению водной преграды, - отметил старший инструктор группы по профессиональной, служебной и физической подготовке ОМОН «Кречет» майор полиции Николай Антонов.



