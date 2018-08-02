Сотрудники ОМОН «Кречет» продолжают комплексные занятия
На днях спецназовцы совершенствовали свои навыки по тактико-специальной, топографической и огневой подготовке, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В рамках занятий спецназовцы трижды форсировали водную преграду протяжённостью 150 метров. Первый раз омоновцы преодолевали озеро по одному, второе форсированиегруппа совершала с имуществом и вооружением. В третьем заплыве росгвардейцы с имуществом и вооружением эвакуировали условно раненого бойца.
- Сотрудников на протяжении всего пути сопровождала лодка со спасательными жилетами, спасательным кругом. В ходе отработки данных занятий сотрудники закрепляют и совершенствуют навыки по преодолению водной преграды, - отметил старший инструктор группы по профессиональной, служебной и физической подготовке ОМОН «Кречет» майор полиции Николай Антонов.
Омоновцы Бурятии форсировали озеро
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Посетителям покажут произведения резьбы по дереву
Гостей здесь ждут косплей-дефиле, конкурсы, увлекательный аниме-квест, тематическая ярмарка-выставка и угощения
Спортсменка пробудет в городе несколько дней
Соревнования проходят в Московской области
Жители трёх стран следуют по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток
За август в двух лагерях отдохнут 600 детей
Призовой фонд чемпионата более 500 тысяч рублей
Для гостей устроили показательные выступления и концерт
Лесные инспекторы Республиканского агентства лесного хозяйства взяли шефство над детским лагерем «Зорька»
Улан-удэнец снял необычный арт-ролик для конкурса «Estel Video Awards 2018»
Мусор развозят в пункты приёма вторсырья
Как проводит время в Бурятии главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов
Им будет выплачиваться зарплата за счёт средств работодателей
В последнем концерте примут участие артисты театра имени Бестужева
На мероприятии будут организованы конкурсы и состязания