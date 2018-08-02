В Бурятии напомнили о сроках сдачи ЕГЭ в сентябре



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки. Приём заявлений проходит с 6 по 20 августа включительно. Заявления подаются в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием.



Согласно единому расписанию ЕГЭ, экзамены в сентябрьские сроки будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам – математике базового уровня и русскому языку: 4 сентября – русский язык; 7 сентября – математика базового уровня; 15 сентября – русский язык и математика базового уровня.



Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.



Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

