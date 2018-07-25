Учёные повторят путь исследователя спустя 100 лет
Необычная экспедиция пройдёт в Баргузинском заповеднике в Бурятии. Учёные спустя 100 лет пройдут тропой исследователя Доппельмаира.
- Что такое 100 лет для природы? Вопрос этот, хоть и не уступает по своей значимости, однако, кажется, все же не пользуется такой широкой популярностью в общественном сознании. Лишь только узкий круг специалистов всерьёз заинтересован в попытке популярно ответить на него. Именно с этой целью шесть молодых учёных соберутся этим летом вместе на территории Баргузинского биосферного заповедника и отправятся в уникальное путешествие по следам знаменитой экспедиции Доппельмаира, положившей в 1916 году начало формированию заповедной системы нашей страны, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Новая научная команда, организованная при грантовой поддержке Фонда «Озеро Байкал», призвана исследовать исторический маршрут и оценить глобальные изменения его окружающей среды за последние 100 лет.
В основе исследований лежат материалы, полученные в ходе первой Баргузинской экспедиции 1914-1915 гг., а также выборочные данные Летописи природы Баргузинского заповедника, фиксирующей естественную жизнь местности с 1936 года.
Комплексные наблюдения за объектами живой природы с такой временной протяженностью проводятся впервые и имеют большое значение для будущего биоразнообразия байкальской флоры и фауны. Полученные результаты позволят ведущим научным сотрудникам составить рекомендации по совершенствованию природоохранных методов в регионе.
По итогам экспедиции планируется создать интерактивную карту с историческими справками, современными фотоматериалами и живыми описаниями к ним, доступную для всех пользователей интернета.
В Бурятии повторят первую Баргузинскую экспедицию
Общество, Фото:
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