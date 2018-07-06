Они выращивают помидоры, огурцы и кабачки
Представители органов государственной власти и учреждений социального обслуживания населения Бурятии познакомились с производственными возможностями исправительных учреждений, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Они посетили цех готовой продукции в исправительной колонии № 2, в котором были представлены основные виды производимой продукции; осмотрели тепличные комплексы в колонии-поселении № 3, где осуждёнными уже высажены овощи (помидоры, огурцы, кабачки), а также познакомились с технологией производства швейной продукции в исправительной колонии № 7 для осуждённых женщин.
Государственная поддержка производственному сектору исправительных учреждений республики необходима в целях достаточной загрузки производственных мощностей, повышения количества трудоустроенных осуждённых, создания условий для трудовой адаптации осуждённых женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Осуждённые Бурятии выращивают овощи
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они выращивают помидоры, огурцы и кабачки
В этом году ветераны окунулись в атмосферу «активного долголетия»
Участие смогут принять дети и подростки
Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер
Любители автомобилей и очень громкой музыки почти каждую ночь занимают площадку возле торгового центра
Врачи используют современный подход выявления инфекционных заболеваний
Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) в Забайкальском крае были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности
Штраф за это нарушение доходит до 500 тысяч рублей
Водители практически откапывали автомобили из грязи
Жители смогут увидеть издания по психологии
В Иркутской области подвели итоги работы международного молодёжного форума «Байкал»
Расписание нескольких пассажирских поездов изменится на 10 дней
Выступления знаменитого ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по лёгкой атлетике среди слабослышащих
Восточно-Сибирская железная дорога проводит праздничные мероприятия для работников и пассажиров в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля