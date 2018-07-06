Осуждённые Бурятии выращивают овощи

Они выращивают помидоры, огурцы и кабачки



Представители органов государственной власти и учреждений социального обслуживания населения Бурятии познакомились с производственными возможностями исправительных учреждений, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Они посетили цех готовой продукции в исправительной колонии № 2, в котором были представлены основные виды производимой продукции; осмотрели тепличные комплексы в колонии-поселении № 3, где осуждёнными уже высажены овощи (помидоры, огурцы, кабачки), а также познакомились с технологией производства швейной продукции в исправительной колонии № 7 для осуждённых женщин.



Государственная поддержка производственному сектору исправительных учреждений республики необходима в целях достаточной загрузки производственных мощностей, повышения количества трудоустроенных осуждённых, создания условий для трудовой адаптации осуждённых женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

