Призёр Олимпиады в Рио Гедуев: «Очень хотел выступить в Бурятии»

Одним из самых титулованных участников Гран-при на призы главы Бурятии был призёр Олимпийских Игры в Рио-2016 Аниуар Гедуев
Он выступал в весе до 79 кг, и одержав уверенную победу в первом круге, снялся с соревнований. О причинах этого решения он рассказал порталу WRESTRUS.RU.
- Очень хотел выступить на турнире Гран-при Бурятии, и все равно взвесился, хотя дала о себе знать старая травма, - отметил Аниуар Гедуев. - После первой схватки я почувствовал, что могу усугубить травму, а турнир в Бурятии являлся одним из этапов подготовки к Кубку мира, который состоится в начале апреля в США. И посовещавшись с тренерами было принято решение сняться с турнира, чтобы ничего не усугубить.
Официального оглашения состава на Кубок мира ещё не было, но уже в январе было понятно, что лидерами сборной России на этом турнире станут олимпийский чемпион Сослан Рамонов и призер Игр Аниуар Гедуев.
- Пауза в моих выступлениях закончилась, теперь я буду на ковре постоянно. В начале апреля, если ничего не изменится, выступлю на Кубке мира, после чего буду готовиться к чемпионату России. На Кубке мира планирую выступать в весе до 79 кг, и после этого определюсь, в каком весе буду готовиться к России - до 79 или до 86 кг, - резюмировал Аниуар Гедуев.
На вопрос, не помешает ли рецидив травмы выступить в США, Гедуев ответил: «На Кубке мира буду бороться, даже если получу перелом».
Как сообщал «Байкал-Daily», международный турнир класса «А» на призы главы Бурятии состоялся в Улан-Удэ в эти выходные. В этом году он собрал 15 стран и почти 200 спортсменов - Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Литвы, Монголии, Турции, Узбекистана, Эстонии, Южной Кореи, Таджикистана.
Сборную Бурятии представляли 38 вольников. В итоге местные борцы выиграли 11 медалей, из которых пять золотых, одна серебряная и пять бронзовых. Чемпионами стали Баяр Цыренов, Арсалан Будажапов, Евгений Жербаев, Цыбик Максаров и Александр Богомоев.
Призёр Олимпиады в Рио Гедуев: «Очень хотел выступить в Бурятии»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители региона ознакомятся со справочниками, сборниками разных документов
Медучреждение не имело права работать по профилю «дерматовенерология»
Одним из главных героев фильма, за судьбу которого пришлось переживать учёным и зрителям, стал ирбис Димка
Отключение произошло в Железнодорожном районе
Он скончался на 76-ом году жизни
Аварию устраняли четыре часа
В Улан-Удэ пройдёт акция «Улыбнись своему здоровью!»
Всё, что требуется от волонтёров - сдать всего 9 миллилитров крови на типирование
Игры будут проходить на приставке Sony PlayStation 4
В Северобайкальске к административной ответственности привлекли руководство ресурсоснабжающей компании
Соревнования проводились среди глухих спортсменов
10 и 11 марта в Бурятии открыли два структурных подразделения центральных районных больниц в селе Монды Тункинского района и в селе Саяны Окинского района
Режиссёром постановки является Олег Юмов
Одним из самых титулованных участников Гран-при на призы главы Бурятии был призёр Олимпийских Игры в Рио-2016 Аниуар Гедуев