Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай

Резидент ТОР «Забайкалье» обеспечил экспорт российского зерна в КНР
Первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла «Забайкальск – Маньчжурия» приступил к регулярным отгрузкам зерновой продукции в Китай. Резидент ТОР «Забайкалье» начал регулярные отгрузки зерна в КНР и уже отправил первую партию по контракту. Груз – соевые бобы – прибыл в Китай, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Зерновой железнодорожный терминальный комплекс, построенный в Забайкальском крае вблизи пограничного перехода Забайкальск – Маньчжурия, создан по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Сооружены 16 ёмкостей для хранения зерновых культур – силосы, каждый высотой 27 метров и объёмом 5 тыс. тонн зерна. Сформирован парк локомотивов и спецтехники, установлено основное технологическое оборудование, в том числе конвейеры, автоматика и система пылеподавления, оснащена лаборатория для определения качества зерна.
Проект резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» способен обеспечить не только высокую производительность (грузооборот до 1,2 тыс. тонн в час), раздельное хранение и перевалку, но и высокие стандарты биобезопасности и управления качеством продукции.
Мощность предприятия рассчитана на перевалку до 8 млн тонн (134 тыс. вагонов) зерновых, зернобобовых и масличных культур в год и единовременное хранение до 80 тыс. тонн. Кроме того, в рамках проекта построены железнодорожные пути широкой и узкой колеи (1520 мм и 1435 мм) на подъездах к терминалу. Таким образом обеспечен сквозной пропуск поездов и устранено основное препятствие для увеличения экспорта зерновых грузов, которое заключалось в несоответствии российских и китайских стандартов железных дорог. Новая транспортная инфраструктура рассчитана на увеличение грузооборота Забайкальского зернового терминала до 20 млн тонн.
- Корпорация с самого начала сопровождала реализацию проекта по строительству первого не только на территории России, но и в мире специализированного сухопутного зернового терминала полного цикла. Помимо налоговых льгот и административных преференций, резидент ТОР получит из федерального бюджета субсидию в целях возмещения затрат на строительство участка железнодорожных путей к зерновому железнодорожному терминалу Забайкальск – Маньчжурия. Все эти меры господдержки стали ключевым фактором, который помог инвестору своевременно запустить востребованный проект, нацеленный на решение технической проблемы экспорта российского зерна в КНР, - отметила директор ООО «КРДВ Забайкалье» Дина Архипенко.
Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай
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