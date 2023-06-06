06 июня

05 июня

Популярное

Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай

Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай
Экономика,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Резидент ТОР «Забайкалье» обеспечил экспорт российского зерна в КНР

Первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла «Забайкальск – Маньчжурия» приступил к регулярным отгрузкам зерновой продукции в Китай. Резидент ТОР «Забайкалье» начал регулярные отгрузки зерна в КНР и уже отправил первую партию по контракту. Груз – соевые бобы – прибыл в Китай, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Зерновой железнодорожный терминальный комплекс, построенный в Забайкальском крае вблизи пограничного перехода Забайкальск – Маньчжурия, создан по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Сооружены 16 ёмкостей для хранения зерновых культур – силосы, каждый высотой 27 метров и объёмом 5 тыс. тонн зерна. Сформирован парк локомотивов и спецтехники, установлено основное технологическое оборудование, в том числе конвейеры, автоматика и система пылеподавления, оснащена лаборатория для определения качества зерна.

Проект резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» способен обеспечить не только высокую производительность (грузооборот до 1,2 тыс. тонн в час), раздельное хранение и перевалку, но и высокие стандарты биобезопасности и управления качеством продукции.

Мощность предприятия рассчитана на перевалку до 8 млн тонн (134 тыс. вагонов) зерновых, зернобобовых и масличных культур в год и единовременное хранение до 80 тыс. тонн. Кроме того, в рамках проекта построены железнодорожные пути широкой и узкой колеи (1520 мм и 1435 мм) на подъездах к терминалу. Таким образом обеспечен сквозной пропуск поездов и устранено основное препятствие для увеличения экспорта зерновых грузов, которое заключалось в несоответствии российских и китайских стандартов железных дорог. Новая транспортная инфраструктура рассчитана на увеличение грузооборота Забайкальского зернового терминала до 20 млн тонн.

- Корпорация с самого начала сопровождала реализацию проекта по строительству первого не только на территории России, но и в мире специализированного сухопутного зернового терминала полного цикла. Помимо налоговых льгот и административных преференций, резидент ТОР получит из федерального бюджета субсидию в целях возмещения затрат на строительство участка железнодорожных путей к зерновому железнодорожному терминалу Забайкальск – Маньчжурия. Все эти меры господдержки стали ключевым фактором, который помог инвестору своевременно запустить востребованный проект, нацеленный на решение технической проблемы экспорта российского зерна в КНР, - отметила директор ООО «КРДВ Забайкалье» Дина Архипенко.

Забайкальский край терминалы зерно Китай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай
Сухопутный зерновой терминал в Забайкальске приступил к отгрузкам в Китай
Экономика, 06.06.2023
Резидент ТОР «Забайкалье» обеспечил экспорт российского зерна в КНР
В Бурятии падает промышленное производство
В Бурятии падает промышленное производство
Экономика, 06.06.2023
За год оно снизилось более чем на 33%
В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых
В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых
Экономика, 05.06.2023
Первая партия сои торжественно прибыла по «Новому сухопутному зерновому коридору»
«Хорошо двигается»: Глава Минвостокразвития заявил о росте турпотока в Бурятию
«Хорошо двигается»: Глава Минвостокразвития заявил о росте турпотока в Бурятию
Экономика, 05.06.2023
По словам Алексея Чекункова, он увеличился почти вдвое
В Бурятии выберут лидеров строительного комплекса
В Бурятии выберут лидеров строительного комплекса
Экономика, 03.06.2023
Стартует профессиональный конкурс для организаций строительной отрасли республики
Жители Бурятии стали меньше разводить хрюшек на убой
Жители Бурятии стали меньше разводить хрюшек на убой
Экономика, 31.05.2023
В республике немного упало свиноводство

В Бурятии люди стали реже и неохотнее искать работу
В Бурятии люди стали реже и неохотнее искать работу
Экономика, 30.05.2023
Активность жителей республики на рынке труда за месяц снизилась

В столице Бурятии исчез один из арт-трамваев
В столице Бурятии исчез один из арт-трамваев
Экономика, 30.05.2023
Вместо огромного дракона вагон украсили фотографии местных экоактивистов
Дерипаска приветствовал возможный отказ Китая от газопровода через Монголию
Дерипаска приветствовал возможный отказ Китая от газопровода через Монголию
Экономика, 29.05.2023
Тогда газа хватит для Бурятии и Забкрая, уверен олигарх
Бурятия оказалась в числе середнячков по благосостоянию семей в России
Бурятия оказалась в числе середнячков по благосостоянию семей в России
Экономика, 29.05.2023
Эксперты подсчитали, сколько остаётся на жизнь у жителей республики, воспитывающих двоих детей
Бурятия стала лидером в ДФО по долгам перед бизнесом
Бурятия стала лидером в ДФО по долгам перед бизнесом
Экономика, 26.05.2023
Размер задолженности превысил 530 млн
В Бурятии продолжают активно застраивать пригородные районы
В Бурятии продолжают активно застраивать пригородные районы
Экономика, 26.05.2023
Большинство новых домов возводят в столице республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^