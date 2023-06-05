Первая партия сои торжественно прибыла по «Новому сухопутному зерновому коридору»
2 июня первая партия российских соевых бобов из России по «Новому сухопутному зерновому коридору» прибыла в порт Маньчжурии. Церемония доставки состоялась на втором перегрузочном пункте станции Маньчжурия.
Напомним, ранее Россия поддержала проект нового сухопутного зернового коридора для поставок на китайский рынок. В мае правительству было поручено рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай» в целях увеличения объёмов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объёмов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики;
В ходе реализации проекта ежегодная отгрузка российского зерна через порт Маньчжурии достигнет 8 миллионов тонн, сообщили в министерстве планирования и развития Забайкалья.
В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 05.06.2023
Первая партия сои торжественно прибыла по «Новому сухопутному зерновому коридору»
Экономика, 05.06.2023
По словам Алексея Чекункова, он увеличился почти вдвое
Экономика, 03.06.2023
По данным HeadHunter, она перевалила за 83 тысячи
Экономика, 03.06.2023
Стартует профессиональный конкурс для организаций строительной отрасли республики
Экономика, 31.05.2023
В республике немного упало свиноводство
Активность жителей республики на рынке труда за месяц снизилась
Вместо огромного дракона вагон украсили фотографии местных экоактивистов
Приток впервые превысил отток
Экономика, 29.05.2023
Тогда газа хватит для Бурятии и Забкрая, уверен олигарх
Экономика, 29.05.2023
Эксперты подсчитали, сколько остаётся на жизнь у жителей республики, воспитывающих двоих детей
Экономика, 26.05.2023
Размер задолженности превысил 530 млн
Экономика, 26.05.2023
Большинство новых домов возводят в столице республики
Экономика, 25.05.2023
Предложение об увеличении рабочей недели до шести дней уже направлено в Минтруд
Экономика, 24.05.2023
Они едут в Подмосковье и российскую столицу
Экономика, 22.05.2023
Но ради его преображения придётся снести детский технопарк и жилые дома и даже засыпать протоку