В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых

Первая партия сои торжественно прибыла по «Новому сухопутному зерновому коридору»



2 июня первая партия российских соевых бобов из России по «Новому сухопутному зерновому коридору» прибыла в порт Маньчжурии. Церемония доставки состоялась на втором перегрузочном пункте станции Маньчжурия.



Напомним, ранее Россия поддержала проект нового сухопутного зернового коридора для поставок на китайский рынок. В мае правительству было поручено рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай» в целях увеличения объёмов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объёмов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики;



В ходе реализации проекта ежегодная отгрузка российского зерна через порт Маньчжурии достигнет 8 миллионов тонн, сообщили в министерстве планирования и развития Забайкалья.

