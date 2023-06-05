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В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых

В Китай через Забайкалье начались поставки зернобобовых
Экономика,  Фото:pixabay.com
Первая партия сои торжественно прибыла по «Новому сухопутному зерновому коридору»

2 июня первая партия российских соевых бобов из России по «Новому сухопутному зерновому коридору» прибыла в порт Маньчжурии. Церемония доставки состоялась на втором перегрузочном пункте станции Маньчжурия.

Напомним, ранее Россия поддержала проект нового сухопутного зернового коридора для поставок на китайский рынок. В мае правительству было поручено рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай» в целях увеличения объёмов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объёмов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики;

В ходе реализации проекта ежегодная отгрузка российского зерна через порт Маньчжурии достигнет 8 миллионов тонн, сообщили в министерстве планирования и развития Забайкалья.
международное сотрудничество Россия Китай сельское хозяйство

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