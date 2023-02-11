Бурятия примет форум гостиниц и ресторанов

Мероприятие будет представлено двумя площадками



С 1 по 2 марта в Бурятии пройдёт первый форум предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса «HoReCa форум Baikal – 2023». В рамках мероприятия для отельеров и рестораторов состоятся образовательные семинары, а также дегустации от поставщиков ресторанного бизнеса. Местом проведения форума станет гостиница «Бурятия».



В мероприятии примут участие приглашённые спикеры российских консалтинговых компаний гостиничного и ресторанного бизнеса и поставщики индустрии общественного питания.



Форум представлен двумя площадками: образовательная локация «HoReCa форум Baikal – 2023» и гастрономическая локация «Элит Трейд». Принять участие в мероприятии на бесплатной основе могут субъекты малого и среднего предпринимательства Бурятии. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

