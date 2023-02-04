В Бурятии восстанавливается температура в школе-«холодильнике»









Ранее в школе установили насос большей мощности на ветку второго этажа, а в теплоузле произвели перепайку подачи и обратки.



Произведён прогрев помещений, сообщили в администрации Бичурского района.



Как сообщал «Байкал-Daily», на капитальный ремонт школы потратили



Ранее в школе установили насос большей мощности на ветку второго этажа, а в теплоузле произвели перепайку подачи и обратки.Произведён прогрев помещений, сообщили в администрации Бичурского района.Как сообщал «Байкал-Daily», на капитальный ремонт школы потратили порядка 19 млн . Однако как следует здание не утеплили. По данному факту прокуратура провела проверку. Директору школу внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В Посельской школе Бичурского района Бурятии нормализуется температурный режим. Здесь установили три автоматических воздухоотводчика, а в самом холодном кабинете -дополнительный радиатор.- Температура в здании сейчас от 18 до 24 градусов. Сегодня специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» проведут замеры параметров микроклимата, после чего будет принято решение о выходе детей с дистанционного обучения, - рассказала директор школы Юлия Панькова.