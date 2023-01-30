Прокуратура проверила школу-«холодильник» в Бурятии

Директор получил представление прокуратуры
Прокуратура провела проверку в Посельской школе Бичурского района, той самой школе-«холодильнике», на ремонт которой ушло порядка 19 млн. рублей
. Несмотря на дорогостоящий ремонт, из окон дует, а двери не утеплили.
Прокурорская проверка подтвердила, что температура воздуха и относительная влажность в кабинетах и коридорах школы ниже уровня, установленного санитарными правилами и нормами.
- По данному факту прокуратурой района внесено представление директору школу, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, - сообщила пресс-служба надзорного органа.
Кроме того, прокуратура района проверяет соблюдение закона о контрактной системе при проведении капитального ремонта школы.
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