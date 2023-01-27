Школу-«холодильник» в Бурятии открывали с красной ленточкой

В СОШ, отремонтированной почти на 19 миллионов, царит ужасный холод

Общественники заявили, что в классах к тому же очень холодно – двери не утеплили, а из окон дует. Недостатки устраняют до сих пор.



- Жители Бичурского района вместо капремонта получили «школьный холодильник» почти за 16 с половиной миллионов. Если оставить всё как есть, дети будут учиться не в школе, а в самом настоящем «холодильнике», – констатировали представители Народного фронта.







Школу торжественно открыли накануне. На мероприятии перерезали красную ленточку. Как выяснилось, ремонт обошёлся даже в большую сумму, нежели озвучили общественники – в 18 миллионов 900 тысяч рублей



Работы велись по программе увеличения темпа капремонта школ России. Там выровняли стены и потолки, установили двери, заменили кровлю и полы и частично – систему отопления, электрику и сантехнику. Кроме того, для СОШ закупили дополнительное оборудование на пять с половиной миллионов. Всего там обучаются 80 детей.



- К сожалению, из-за недобросовестного подрядчика остались замечания. Сейчас ведётся работа по их устранению, – сообщает «Бичура-инфо.24/7».









Активисты тем временем сообщили о холоде в учебном заведении об этом в прокуратуру. «Важно выяснить, кто виноват в ситуации, насколько эффективно потрачены бюджетные средства и когда школа перестанет быть «холодильником», – заявили они.