В Бурятии трёхлетний ребёнок попал под колёса автомобиля

Водитель «Волги» сбил двух человек
ДТП произошло в Кабанске 16 января в 7:50 утра. Водитель автомобиля «Волга» (ГАЗ 31105) ехал по улице Полевая. Он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».
В итоге оба получили телесные повреждения. Одному из пострадавших 34 года, второй – ребёнок 2019 года рождения. Они шли по дороге в попутном с авто направлении. Госпитализировать их не стали.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезды на пешеходов в Бурятии были зарегистрированы 10 января
: в Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину, в Прибайкальском районе на трассе «Байкал» - мужчину.
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