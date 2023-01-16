В Бурятии трёхлетний ребёнок попал под колёса автомобиля

Водитель «Волги» сбил двух человек













Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезды на пешеходов в Бурятии были зарегистрированы 10 января : в Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину, в Прибайкальском районе на трассе «Байкал» - мужчину.

ДТП произошло в Кабанске 16 января в 7:50 утра. Водитель автомобиля «Волга» (ГАЗ 31105) ехал по улице Полевая. Он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».В итоге оба получили телесные повреждения. Одному из пострадавших 34 года, второй – ребёнок 2019 года рождения. Они шли по дороге в попутном с авто направлении. Госпитализировать их не стали.