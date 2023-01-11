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В Бурятии за день дважды сбили пешеходов

В Бурятии за день дважды сбили пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из наездов произошёл на «зебре»

Накануне, 10 января, в Бурятии зафиксировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД.

Первый произошёл утром в Улан-Удэ на улице Толстого. 23-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 33-летнюю женщину.

Пострадавшая с переломом вертлужной впадины (тазовая область – ред.) госпитализирована в БСМП.


Вечером наезд произошёл в Прибайкальском районе на 377 км федеральной трассы «Байкал» в 500 метрах от села Мостовка. 39-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис» вне зоны «зебры» совершил наезд на 36-летнего пешехода.

В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в Кабанскую центральную районную больницу.




ДТП

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