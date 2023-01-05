Читинец обвиняется в убийстве автомобилиста

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Обвиняемый неоднократно судим



Жителю города Чита предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).



3 января в Чите был убит 30-летний мужчина. Его тело было обнаружено в автомобиле. По подозрению в совершении преступления мужчину 1981 года рождения, который проживает в этом же районе.



По версии следствия, 3 января 41-летний мужчина спровоцировал конфликт с водителем автомашины, стоящей во дворе одного из домов по улице 1-й Московской в Чите. В ходе потасовки обвиняемый нанёс несколько ударов ножом потерпевшему, который вскоре скончался.



- В настоящий момент следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели произошедшего. Следователи готовят документы для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Обвиняемый в убийстве мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.

