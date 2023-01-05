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Читинец обвиняется в убийстве автомобилиста

Читинец обвиняется в убийстве автомобилиста
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Обвиняемый неоднократно судим

Жителю города Чита предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

3 января в Чите был убит 30-летний мужчина. Его тело было обнаружено в автомобиле. По подозрению в совершении преступления мужчину 1981 года рождения, который проживает в этом же районе.

По версии следствия, 3 января 41-летний мужчина спровоцировал конфликт с водителем автомашины, стоящей во дворе одного из домов по улице 1-й Московской в Чите. В ходе потасовки обвиняемый нанёс несколько ударов ножом потерпевшему, который вскоре скончался.

- В настоящий момент следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели произошедшего. Следователи готовят документы для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвиняемый в убийстве мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.
убийство Чита

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