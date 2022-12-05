В Бурятии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить котельную

Днём 4 декабря в селе Тугнуй в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в котельной частного дома.
Когда пожарные прибыли на месте, горел потолок котельной, пристроенной к дому.
- По предварительной информации, внутри котельной находился газовый баллон, из которого произошла утечка бытового газа. Из-за высокой концентрации газа произошло воспламенение, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Владелец дома, обнаружив возгорание, принялся самостоятельно тушить его до приезда пожарных. В результате 55-летний мужчина получил термические ожоги рук, лица и шеи. Пострадавшего госпитализировали в Мухоршибирскую центральную районную больницу.
Огнём оказалась уничтожена кровля котельной на площади 7,5 кв. м. Благодаря оперативной работе пожарных распространения огня на жилой дом не было допущено.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 3 декабря в загоревшемся зимовье в селе Нижний Саянтуй мужчина также получил ожоги, пытаясь потушить пламя.
4 декабря во время пожара в кладовках на улице Павлова в Улан-Удэ погиб мужчина.