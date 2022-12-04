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В Бурятии при пожаре в зимовье пострадал мужчина

В Бурятии при пожаре в зимовье пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавшего госпитализировали в БСМП

Вечером 3 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании зимовья, расположенного на территории частного дома по улице Буровиков в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

К месту пожара выехал личный состав пожарной части №65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и боевой расчёт пожарно-спасательной части №8 МЧС России по республике.

- На момент прибытия пожарных брусовое зимовье было полностью охвачено огнём изнутри. В тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев и три единицы пожарной техники. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 15 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара 66-летний хозяин зимовья получил ожоги 2-3 степени. До прибытия пожарных подразделений местный житель вывел мужчину на безопасное расстояние и вызвал скорую.

По имеющейся информации, пострадавший предпринял попытки самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получил ожоги.

Мужчину госпитализировали в БСМП. Врачи диагностировали у мужчины ожоги 25% тела - головы, живота и ног.

В результате пожара зимовье было плотностью уничтожено огнем на площади 9 кв.м. Перехода огня на другие строения допущено не было.

По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении.
МЧС пожарные

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