Пострадавшего госпитализировали в БСМП
Вечером 3 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании зимовья, расположенного на территории частного дома по улице Буровиков в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.
К месту пожара выехал личный состав пожарной части №65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и боевой расчёт пожарно-спасательной части №8 МЧС России по республике.
- На момент прибытия пожарных брусовое зимовье было полностью охвачено огнём изнутри. В тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев и три единицы пожарной техники. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 15 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара 66-летний хозяин зимовья получил ожоги 2-3 степени. До прибытия пожарных подразделений местный житель вывел мужчину на безопасное расстояние и вызвал скорую.
По имеющейся информации, пострадавший предпринял попытки самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получил ожоги.
Мужчину госпитализировали в БСМП. Врачи диагностировали у мужчины ожоги 25% тела - головы, живота и ног.
В результате пожара зимовье было плотностью уничтожено огнем на площади 9 кв.м. Перехода огня на другие строения допущено не было.
По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении.
В Бурятии при пожаре в зимовье пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
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