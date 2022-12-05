На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина

Личность погибшего устанавливается
Вчера, 4 декабря, в половине восьмого часа вечера загорелись кладовки по улице Павлова в Улан-Удэ. На место тут же выехали пожарные расчёты.
Во время тушения было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.
Возгорание полностью было потушено в 21:00. Огнём уничтожены деревянные перегородки на втором этаже кладовых, повреждена кровля, на общей площади 50 квадратных метров.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём., сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 декабря в СНТ «Серебряный берег» в Заиграевском районе на пожаре погиб хозяин частного дома
.
24 ноября на фермерской стоянке в Закаменском районе скончался мужчина
. Он погиб из-за загоревшегося одеяла.
Личность погибшего устанавливается
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