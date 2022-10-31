ДТП произошло летом 2021 года
42-летний житель Иркутска, виновник смертельного ДТП, произошедшего на федеральной трассе «Байкал», предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Смертельная авария произошла 6 июня 2021 года. Следствие установило, что обвиняемый ехал на автомобиле «Тойота Калдина» по правой полосе трассы «Байкал» и допустил столкновение с попутно следовавшим автомобилем. Столкновение произошло недалеко от посёлка Большая Глубокая Шелеховского района.
В результате столкновения «Тойота Калдина» въехала в бетонную опору ЛЭП.
Скончалась женщина, находившаяся в салоне автомобиля. Также жена и сын водителя получили тяжкие травмы.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Шелеховский городской суд для рассмотрения.
В Иркутской области водителя будут судить за смертельное ДТП на трассе «Байкал»
Происшествия, Фото:
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