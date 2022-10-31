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В Иркутске пожилой водитель сбил подростка и 19-летнего парня

В Иркутске пожилой водитель сбил подростка и 19-летнего парня
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Молодые люди переходили дорогу по «зебре»

29 октября в половине девятого вечера на улице Мира в Иркутске произошёл наезд сразу на двух пешеходов.

По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил двух молодых людей 17 и 19 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП молодых людей доставили в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями. У водителя признаков опьянения не установлено, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.


Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.

- При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

ДТП

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