В Иркутске пожилой водитель сбил подростка и 19-летнего парня





29 октября в половине девятого вечера на улице Мира в Иркутске произошёл наезд сразу на двух пешеходов.По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил двух молодых людей 17 и 19 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.- В результате ДТП молодых людей доставили в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями. У водителя признаков опьянения не установлено, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.- При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.