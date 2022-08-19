Госпитализированы трое несовершеннолетних
В Бурятии произошло ещё одно ДТП с компанией подростков, катавшихся на автомобиле. Всё случилось в пятницу днём, 19 августа, в Кабанском районе.
По предварительным данным, 15-летний подросток управлял автомобилем «Фольксваген» и ехал по автодороге к селу Старый Энхалук. В 15 часов юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП машина загорелась.
- В медицинское учреждение доставлены трое несовершеннолетних – водитель и два пассажира, 15 и 11 лет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На месте происшествия работают полицейские.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии произошли две страшные аварии, когда автомобилями управляли подростки.
Вечером 1 августа в Заиграевском районе, недалеко Генеральских озёр четверо одноклассников (всем по 16 лет) катались на «Тойоте Лэнд Крузер». В пяти километрах от посёлка Сосновый бор автомобиль перевернулся. От полученных травм на месте скончался парень, управлявший внедорожником. На следующий день в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ умер ещё один 16-летний юноша.
28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка - она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня. Четверо её друзей получили травмы.
В Бурятии автомобиль с подростками врезался в дерево и загорелся
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Госпитализированы трое несовершеннолетних
Инцидент произошёл на Комушке
Беглецу удалось добраться из Карымского района в Балей
Сперва женщина не реагировала, но затем её терпение лопнуло
В пятиэтажном доме, где сорвало крышу, обследуют квартиры
Молодой человек хотел убить свою знакомую
Задержаны четверо жителей ближнего зарубежья
После прокурорского вмешательства подход к золошлакоотвалу оградили
Потерпевшими стали 19 человек
Марихуану вёз житель иркутянин, отдохнувший в Тунке
Еда была заказана через интернет
Внутри нашли бутылку из-под горючей жидкости
Признаков насильственной смерти не обнаружено
Живодёры сломали кошке челюсть и выбили глаз
Смертельная авария произошла в четверг