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В Бурятии автомобиль с подростками врезался в дерево и загорелся

В Бурятии автомобиль с подростками врезался в дерево и загорелся
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Госпитализированы трое несовершеннолетних

В Бурятии произошло ещё одно ДТП с компанией подростков, катавшихся на автомобиле. Всё случилось в пятницу днём, 19 августа, в Кабанском районе.

По предварительным данным, 15-летний подросток управлял автомобилем «Фольксваген» и ехал по автодороге к селу Старый Энхалук. В 15 часов юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП машина загорелась.

- В медицинское учреждение доставлены трое несовершеннолетних – водитель и два пассажира, 15 и 11 лет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На месте происшествия работают полицейские. 

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии произошли две страшные аварии, когда автомобилями управляли подростки.

Вечером 1 августа в Заиграевском районе, недалеко Генеральских озёр четверо одноклассников (всем по 16 лет) катались на «Тойоте Лэнд Крузер». В пяти километрах от посёлка Сосновый бор автомобиль перевернулся. От полученных травм на месте скончался парень, управлявший внедорожником. На следующий день в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ умер ещё один 16-летний юноша.

28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка - она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня. Четверо её друзей получили травмы.

ДТП

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