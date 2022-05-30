В Бурятии школьница, опрокинувшая автомобиль, скончалась в больнице

17-летняя девочка, которая была за рулём перевернувшегося два дня назад автомобиля, скончалась сегодня в больнице в Улан-Удэ.
- Сообщение об этом из больницы пришло только что, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло около 6 часов утра в селе Исинга Еравнинского района. Опрокинулся автомобиль Daihatsu Terios, которым управляла 17-летняя школьница. В машине также ехали ещё четверо учащихся местной школы, самому младшему из которых 15 лет.
Все пятеро сперва были госпитализированы в Еравнинскую центральную районную больницу. Вскоре глава Бурятии Алексей Цыденов поручил всех пострадавших госпитализировать в Улан-Удэ, независимо от степени их травм.
Вечером 28 мая друзей привезли на вертолёте в Улан-Удэ. Перед этим их осмотрела и подготовила к медицинской эвакуации комплексная бригада специалистов, прибывшая на помощь коллегам в Еравнинскую больницу из столицы Бурятии.
Четверо подростков были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу. Трое самых тяжёлых – в отделение реанимации, один – в отделение травматологии. 18 летний пострадавший был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в отделение реанимации.
Ситуацию об оказании медпомощи пострадавшим взял на контроль глава Бурятии Алексей Цыденов.