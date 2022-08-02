02 августа

01 августа

Популярное

В Бурятии скончался второй подросток из перевернувшегося внедорожника

В Бурятии скончался второй подросток из перевернувшегося внедорожника
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погиб ещё один 16-летний юноша

Число погибших в страшной аварии в Заиграевском районе Бурятии, где на внедорожнике перевернулась компания подростков, выросло до двух. Во второй половине дня 2 августа в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ скончался второй 16-летний юноша. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.

ДТП произошло вечером 1 августа в Заиграевском районе, недалеко от Генеральских озёр. Четверо одноклассников (им по 16 лет) катались на «Тойоте Лэнд Крузер». В пяти километрах от посёлка Сосновый бор автомобиль перевернулся.

 
От полученных травм на месте скончался 16-летний подросток, управлявший внедорожником. Один из юных пассажиров был госпитализирован в больницу в крайне тяжёлом состоянии. «Врачи борются за его жизнь. Экстренно проводятся все необходимые реанимационные мероприятия», - сообщила тем вечером министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. К сожалению, этот мальчик скончался сегодня днём.

Отметим, ещё двое пассажиров получили лёгкие травмы и были отпущены домой после осмотра.

По предварительной информации, «Лэнд Крузер», на котором опрокинулись одноклассники, принадлежит родителям погибшего мальчика, сидевшего за рулём.

С начала года в Бурятии в ДТП погибли шестеро детей и подростков в возрасте до 18 лет.


ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены
«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены
Происшествия, 02.08.2022
Произошедшее объяснили «несанкционированным срабатыванием сирен»
В Бурятии пропавшего сторожа нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего сторожа нашли мёртвым
Происшествия, 02.08.2022
Мужчина пропал без вести после окончания смены
Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Происшествия, 02.08.2022
Женщина была наслышана о мошенничествах, но всё же едва не купилась
В Улан-Удэ мини-гостиницы оказались не готовы к пожарам
В Улан-Удэ мини-гостиницы оказались не готовы к пожарам
Происшествия, 02.08.2022
Мини-гостиницы внепланово проверили после страшного пожара в московском хостеле, где погибли восемь человек
В Бурятии дерево спасло жизнь упавшему с пятого этажа ребёнку
В Бурятии дерево спасло жизнь упавшему с пятого этажа ребёнку
Происшествия, 02.08.2022
Следователи начали проверку по факту падения мальчика с пятого этажа заброшенного здания
Улан-удэнец обокрал девушку после неудачной попытки познакомиться
Улан-удэнец обокрал девушку после неудачной попытки познакомиться
Происшествия, 02.08.2022
Кавалер подсел к пьяной девушке, которая ждала такси
В Бурятии задержали очередного браконьера с ружьём
В Бурятии задержали очередного браконьера с ружьём
Происшествия, 02.08.2022
Мужчина охотился без разрешительных документов
В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания
В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания
Происшествия, 02.08.2022
Несчастный случай произошёл во время игры с другими детьми
В Бурятии раскрыли подробности ДТП с погибшим 16-летним водителем
В Бурятии раскрыли подробности ДТП с погибшим 16-летним водителем
Происшествия, 02.08.2022
Компания подростков-одноклассников каталась на «Лэнд Крузере»
Виляние по дороге выдало пьяного водителя в Бурятии
Виляние по дороге выдало пьяного водителя в Бурятии
Происшествия, 02.08.2022
Машину с пьяным водителем заблокировали росгвардейцы
В Бурятии затопило дорогу
В Бурятии затопило дорогу
Происшествия, 02.08.2022
Подтопление произошло из-за подъёма реки Баргузин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^