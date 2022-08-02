В Бурятии скончался второй подросток из перевернувшегося внедорожника

Число погибших в страшной аварии в Заиграевском районе Бурятии, где на внедорожнике перевернулась компания подростков, выросло до двух. Во второй половине дня 2 августа в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ скончался второй 16-летний юноша. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
ДТП произошло вечером 1 августа в Заиграевском районе, недалеко от Генеральских озёр. Четверо одноклассников (им по 16 лет) катались на «Тойоте Лэнд Крузер». В пяти километрах от посёлка Сосновый бор автомобиль перевернулся.
От полученных травм на месте скончался 16-летний подросток, управлявший внедорожником. Один из юных пассажиров был госпитализирован в больницу в крайне тяжёлом состоянии. «Врачи борются за его жизнь. Экстренно проводятся все необходимые реанимационные мероприятия», - сообщила тем вечером министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. К сожалению, этот мальчик скончался сегодня днём.
Отметим, ещё двое пассажиров получили лёгкие травмы и были отпущены домой после осмотра.
По предварительной информации, «Лэнд Крузер», на котором опрокинулись одноклассники, принадлежит родителям погибшего мальчика, сидевшего за рулём.
С начала года в Бурятии в ДТП погибли шестеро детей и подростков в возрасте до 18 лет.