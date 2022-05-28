За рулём автомобиля находилась 17-летняя девушка
Утром в субботу, 28 мая, в Еравнинском районе Бурятии опрокинулся автомобиль с пятью подростками. За рулём ехала 17-летняя школьница.
- По предварительным данным, сегодня утром около 6 часов утра в селе Исинга произошло опрокидывание автомобиля Daihatsu Terios под управлением 17-летней школьницы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате опрокидывания автомобиля пострадали девочка-водитель и четыре пассажира (трое 17-летних и 15-летний учащиеся местной школы). Они были госпитализированы в больницу.
Полицейские работают на месте ДТП, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также сегодня ранним утром произошло смертельное ДТП в Кяхте. В столкновении двух легковушек погиб 21-летний молодой человек, ещё три человека получили травмы.
В августе 2021 года в Заиграевском районе 17-летний подросток сел за руль автомобиль «ВАЗ-21070» и катал своих друзей. Автомобиль также опрокинулся, трое подростков получили травмы.
В Бурятии перевернулся автомобиль с пятью школьниками
Происшествия, Фото:
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