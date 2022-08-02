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В Бурятии компания подростков попала в ДТП, один погиб

В Бурятии компания подростков попала в ДТП, один погиб
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Страшное ДТП произошло в районе Генеральских озёр

Вечером 1 августа в Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 16-летнего подростка.

- В 19:52 на Заиграевской трассе, местность Генеральские озёра, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх подростков (всем по 16 лет, одноклассники). Оперативно наша бригада скорой помощи выехала на место происшествия, была оказана необходимая медицинская помощь. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова в соцсетях.

Второй подросток доставлен в детскую больницу в Улан-Удэ в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Два подростка отказались от медицинской помощи.

- Уважаемые родители! Это уже не первый случай, когда подростки попадают в ДТП со смертельным исходом… Будьте внимательны к детям, берегите их, - призвала Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня.  
ДТП смерть

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