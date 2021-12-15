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МВД пресекло канал поставки палёного алкоголя в Бурятию

МВД пресекло канал поставки палёного алкоголя в Бурятию
Происшествия,  Фото:МВД России
В том числе изъято свыше 16 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка

Сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытой алкоголя. Контрафактный алкоголь шёл в несколько регионов, в том числе в Бурятию.

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Управления на транспорте МВД России по ЦФО пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконном производстве и реализации алкоголя, - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.


Крупную партию палёного алкоголя полицейские обнаружили на станции Ворсино Московской железной дороги. В контейнерном терминале нашли ёмкости со спиртосодержащей продукцией, оклеенной поддельными федеральными специальными марками.

Установлено, что подпольные цеха, а также места хранения товара находились в Калужской и Ленинградской областях. Фальсификат сбывался на их территории, а также в Забайкальском крае и Бурятии.

В ходе осмотра производственных и складских помещений изъято технологическое оборудование, свыше 16 тысяч бутылок готовой к реализации водочной и коньячной продукции, спиртосодержащая жидкость объёмом более 12 тысяч литров, пустая стеклянная тара, упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

- В следственное подразделение были доставлены шестеро фигурантов. Двоим из них в настоящее время предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов и всех участников противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

алкоголь МВД

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