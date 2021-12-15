МВД пресекло канал поставки палёного алкоголя в Бурятию

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Управления на транспорте МВД России по ЦФО пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконном производстве и реализации алкоголя, - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.







В ходе осмотра производственных и складских помещений изъято технологическое оборудование, свыше 16 тысяч бутылок готовой к реализации водочной и коньячной продукции, спиртосодержащая жидкость объёмом более 12 тысяч литров, пустая стеклянная тара, упаковочный материал.



- В следственное подразделение были доставлены шестеро фигурантов. Двоим из них в настоящее время предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов и всех участников противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.







Сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытой алкоголя. Контрафактный алкоголь шёл в несколько регионов, в том числе в Бурятию.Крупную партию палёного алкоголя полицейские обнаружили на станции Ворсино Московской железной дороги. В контейнерном терминале нашли ёмкости со спиртосодержащей продукцией, оклеенной поддельными федеральными специальными марками.Установлено, что подпольные цеха, а также места хранения товара находились в Калужской и Ленинградской областях. Фальсификат сбывался на их территории, а также в Забайкальском крае и Бурятии.Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».