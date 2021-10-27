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В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автоавария сучилась в обеденное время

Накануне, 26 октября, в 12:52 на улице Гагарина в Улан-Удэ, между остановками «Сагаан Морин» и «Юбилейный» (в сторону ост. «Шишковка») произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Лексус» и «Тойота-Марк-II».

В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2 со стороны остановки «Элеватор» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам. В 13:31 движение трамваев восстановлено по нормальной схеме.

Время простоя составило 39 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
ДТП трамваи

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