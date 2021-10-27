Автоавария сучилась в обеденное время
Накануне, 26 октября, в 12:52 на улице Гагарина в Улан-Удэ, между остановками «Сагаан Морин» и «Юбилейный» (в сторону ост. «Шишковка») произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Лексус» и «Тойота-Марк-II».
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2 со стороны остановки «Элеватор» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам. В 13:31 движение трамваев восстановлено по нормальной схеме.
Время простоя составило 39 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Эпицентр находился в 30 километрах от Северомуйска
Парень отнял телефон у потерпевшего
Дети несколько дней были одни под замком
Автоавария произошла в выходные
Жертвы грабителя отказались отдавать ему свои сумки
Мужчина перевозил в автомобиле 10-летнего ребёнка
Жильцы поселились у родственников
Мужчину с травмами госпитализировали
Женщина получила условный срок
На территории кожууна введён режим «Повышенная готовность»
Грабителя задержали росгвардейцы
Угонщику грозит до пяти лет колонии
Соседи забили тревогу и вызвали полицию
Оба автомобилиста не имеют водительских прав
Произошёл пожар в одной из квартир