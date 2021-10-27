В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автоавария сучилась в обеденное время



Накануне, 26 октября, в 12:52 на улице Гагарина в Улан-Удэ, между остановками «Сагаан Морин» и «Юбилейный» (в сторону ост. «Шишковка») произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Лексус» и «Тойота-Марк-II».



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2 со стороны остановки «Элеватор» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам. В 13:31 движение трамваев восстановлено по нормальной схеме.



Время простоя составило 39 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

