Ситуация с COVID-19 сильно не меняется
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4769. Из них по Улан-Удэ – 2668.
За сутки диагноз подтвердился у 38 человек. Показатель слегка выше уровня прошлых дней: накануне суточный прирост составил +32 заражённых, а до этого было +36, +33, +30, +34, +29, +30, +32.
Из 38 новых случаев COVID-19: 11 человек были обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Выздоровели 86% заболевших, или 4105 человек. В том числе накануне вылечились 33 пациента.
Умерли с начала пандемии 47 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована в понедельник, когда скончалась 55-летняя женщина.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 314 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 303 пациента с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей снизилось с 30 до 26-ти. Состояние всех удовлетворительное.
В реанимации лежат 16 тяжёлых взрослых пациентов (днём ранее было 15). Из них семь человек – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Круг контактных лиц заражённых составляет 1038 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ остался только один обсерватор.
В соседней Иркутской области, где более 15 тысяч заражений коронавирусом, возобновили работу кинотеатров. В Бурятии же неизвестно, когда откроются кинотеатры и бассейны, недавно глава Алексей Цыденов объяснял причины этого.
В Улан-Удэ с 1 сентября все 44 муниципальных детских сада города будут функционировать в штатном режиме.
В Бурятии появилось ещё 38 больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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