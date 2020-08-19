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В Улан-Удэ с 1 сентября откроются все муниципальные детсады

Общество, 
Они будут функционировать в штатном режиме

В Улан-Удэ в период с 20 августа по 1 сентября откроются ещё 12 детских садов. Таким образом, с 1 сентября все 44 муниципальных детских сада города будут функционировать в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, детские сады открываются с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Обязательно проведение термометрии детей, сотрудников, обработка рук антисептическим раствором и дезинфекция помещений.

График открытия детских садов Улан-Удэ с 20 августа следующий:

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