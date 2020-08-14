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Глава Бурятии объяснил, почему не открывают бассейны и кинотеатры

Глава Бурятии объяснил, почему не открывают бассейны и кинотеатры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Автобус – жизненная необходимость, а кинотеатры не являются объектом жизнедеятельности»

В интервью для ГТРК «Бурятия» глава республики Алексей Цыденов разъяснил подходы к снятию ограничительных мероприятий и почему пока не разрешено работать бассейнам и кинотеатрам.

Несмотря на тенденцию к стабилизации обстановки с коронавирусом, переход к новому этапу снятия ограничений не возможен до достижения показателей, установленных Роспотребнадзором, процитировали Цыденова в пресс-службе правительства Бурятии.

- Это вопрос не уровня риска. Ехать в переполненном автобусе - риск выше, чем в кинотеатре. Или стоять в очереди в продуктовом магазине - риск выше, чем в том же бассейне. Но автобус – это жизненная необходимость. Мы не можем остановить общественный транспорт и запретить людям перемещаться. Это обеспечение жизнедеятельности. Точно также и магазины. Кинотеатры не являются объектом жизнедеятельности. Если мы не пойдем в кинотеатр, будет немножко скучно, но точно это не жизнеопределяющий фактор. При этом кинотеатры попали в перечень пострадавших предприятий, и, соответственно, меры поддержки федерального уровня и республиканского – все для них работает. Повторюсь: да, может быть, рисков в кинотеатре или бассейне немного, но тут действуют два фактора: первое - они не жизнеопределяющие, второе - есть предписание Роспотребнадзора, которое подразумевает три этапа снятия ограничений. И в этом перечне кинотеатры и бассейны стоят на третьем этапе. Мы до него пока не дошли. По параметрам мы сейчас находимся только на первом этапе, даже торговые центры мы открыли с некоторыми оговорками. Тем не менее, мы начали открываться в июне. Наши соседи, например, Забайкальский край, начали снимать ограничения только с начала августа. Те же общепиты или торговые центры в Забайкалье открывают только сейчас. Мы зависим от показателей. Тем более перед 1 сентября, когда нам нужно открыть школы и вузы, необходимо быть поосторожнее, - разъяснил Алексей Цыденов.

Согласно указу главы Бурятии, до особого распоряжения приостановлено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Не работают аттракционы в парках отдыха, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. Приостановлена работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа у «Пионера» состоялась акция с просьбой открыть кинотеатры или хотя бы озвучить примерную дату.

Ранее оперштаб также просили возобновить работу бассейнов и смягчить ограничения для тренировок спортсменов.

На утро 14 августа общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 4566 (+29 за сутки).


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