Пенсионерка забыла карту на платёжном терминале
С заявлением в полицию обратилась 60-летняя жительница Читы. Женщина забыла свою банковскую карту на платёжном терминале в киоске, когда расплачивалась за покупку.
Отсутствие карты она обнаружила только через несколько дней. За это время с карты сняли около восьми тысяч рублей.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила продавец павильона. Она во всём призналась.
Выяснилось, что украденной банковской картой она расплачивалась в разных магазинах торгового центра.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Женщине грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите продавец ларька украла карту у пожилой женщины
Происшествия, Фото:
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