В Чите продавец ларька украла карту у пожилой женщины

Пенсионерка забыла карту на платёжном терминале



С заявлением в полицию обратилась 60-летняя жительница Читы. Женщина забыла свою банковскую карту на платёжном терминале в киоске, когда расплачивалась за покупку.



Отсутствие карты она обнаружила только через несколько дней. За это время с карты сняли около восьми тысяч рублей.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила продавец павильона. Она во всём призналась.



Выяснилось, что украденной банковской картой она расплачивалась в разных магазинах торгового центра.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Женщине грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

