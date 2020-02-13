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В Иркутской области выявили шесть тысяч пачек поддельных сигарет

В Иркутской области выявили шесть тысяч пачек поддельных сигарет
Происшествия, 
Крупная партия контрафакта следовала в Братск

Накануне ночью на стационарном посту полиции «Рубеж» Тайшетского района Иркутской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Мерседес-Бенц-Актрос-184». Согласно представленным накладным, он следовал из Новосибирской области в Братск.

При досмотре выяснилось, что внутри салона находилось около 20 картонных коробок. В них инспекторы обнаружили около шести тысяч пачек сигарет с признаками подделки специальных марок.

Документы на провозимый товар отсутствовали, в связи с чем он был изъят следователями.

Образцы табака направлены на исследование. Сумма ущерба устанавливается.

В отношении гражданина составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения».

В настоящее время полицейские устанавливают организаторов поставки поддельных табачных изделий и их конечного получателя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
контрафактная продукция
 
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