В Иркутской области выявили шесть тысяч пачек поддельных сигарет

Крупная партия контрафакта следовала в Братск



Накануне ночью на стационарном посту полиции «Рубеж» Тайшетского района Иркутской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Мерседес-Бенц-Актрос-184». Согласно представленным накладным, он следовал из Новосибирской области в Братск.



При досмотре выяснилось, что внутри салона находилось около 20 картонных коробок. В них инспекторы обнаружили около шести тысяч пачек сигарет с признаками подделки специальных марок.



Документы на провозимый товар отсутствовали, в связи с чем он был изъят следователями.



Образцы табака направлены на исследование. Сумма ущерба устанавливается.



В отношении гражданина составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения».



В настоящее время полицейские устанавливают организаторов поставки поддельных табачных изделий и их конечного получателя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

