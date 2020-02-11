Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки
Сегодня утром в селе Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел изнутри, пристроенная веранда была объята огнём.
В результате пожара веранда уничтожена полностью, дом повреждён изнутри на общей площади 22 кв.м.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею стало короткое замыкание электропроводки на веранде, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горел жилой дом
Происшествия, Фото:
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