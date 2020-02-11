В Бурятии горел жилой дом

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки



Сегодня утром в селе Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел изнутри, пристроенная веранда была объята огнём.



В результате пожара веранда уничтожена полностью, дом повреждён изнутри на общей площади 22 кв.м.



Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею стало короткое замыкание электропроводки на веранде, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





