 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Февраля

09 Февраля

Популярное

В Забайкалье 17-летний парень убил таксиста

В Забайкалье 17-летний парень убил таксиста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель скончался от потери крови в результате ножевого ранения

9 февраля около семи часов утра в правоохранительные органы Краснокаменска поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, около шести часов утра двое жителей Краснокаменска вызвали такси. В пути у пассажира возник конфликт с водителем, он ударил его ножом. Спасаясь, таксист выбежал из автомобиля, смог пройти несколько десятков метров и упал. Мужчина скончался от потери крови.

После пассажиры угнали автомобиль Toyota Opa, однако не справились с управлением и въехали в дерево. Они бросили машину и скрылись.

Личности обоих пассажиров установлены, это жители Краснокаменска 17 и 18 лет. 17-летний ранее судимый молодой человек задержан следователями на 48 часов по подозрению в убийстве. Он уже во всём признался. В ближайшее время будет проведена проверка показаний подозреваемого на месте.

Со вторым молодым человеком также работают следователи. Он допрошен. У обоих молодых людей взяты необходимые образцы, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Водитель снёс столб и оставил улан-удэнцев без света
Водитель снёс столб и оставил улан-удэнцев без света
Происшествия, 09.02.2020
Провода от упавшего столба также повредили рядом стоящие машины
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
Происшествия, 09.02.2020
Тело пожилой женщины нашли на диване
Житель Бурятии пилил лиственницы в нацпарке
Житель Бурятии пилил лиственницы в нацпарке
Происшествия, 09.02.2020
Ущерб оценён почти в 160 тысяч рублей
В Бурятии сосед спас подростка из горящего дома. ФОТО
В Бурятии сосед спас подростка из горящего дома. ФОТО
Происшествия, 08.02.2020
Пожарные вынесли газовый баллон из горящей котельной дома, предотвратив взрыв
В Бурятии спасли мужчину из горящего дома
В Бурятии спасли мужчину из горящего дома
Происшествия, 08.02.2020
Мужчина пытался выбраться самостоятельно, но не смог 
Улан-удэнец сядет на девять лет за убийство в туалете
Улан-удэнец сядет на девять лет за убийство в туалете
Происшествия, 08.02.2020
Вахтовик убил коллегу более десятью ударами ножа
Жителя Бурятии отправили на работы за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили на работы за пьяную езду
Происшествия, 07.02.2020
Мужчина второй раз сел за руль, будучи пьяным
В Иркутской области оштрафовали двух экстремистов
В Иркутской области оштрафовали двух экстремистов
Происшествия, 07.02.2020
Экстремистские материалы обнаружили на личных страницах в соцсетях
В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину
В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину
Происшествия, 07.02.2020
Никто из стоявших на остановке людей не вступился за бедолагу
В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом
В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом
Происшествия, 07.02.2020
Один из них находится в тяжёлом состоянии
«Сковородки всем нужны»: В Улан-Удэ поймали специфического вора
«Сковородки всем нужны»: В Улан-Удэ поймали специфического вора
Происшествия, 07.02.2020
Мужчина воровал исключительно сковородки  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^