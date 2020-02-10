Водитель скончался от потери крови в результате ножевого ранения
9 февраля около семи часов утра в правоохранительные органы Краснокаменска поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По данным следствия, около шести часов утра двое жителей Краснокаменска вызвали такси. В пути у пассажира возник конфликт с водителем, он ударил его ножом. Спасаясь, таксист выбежал из автомобиля, смог пройти несколько десятков метров и упал. Мужчина скончался от потери крови.
После пассажиры угнали автомобиль Toyota Opa, однако не справились с управлением и въехали в дерево. Они бросили машину и скрылись.
Личности обоих пассажиров установлены, это жители Краснокаменска 17 и 18 лет. 17-летний ранее судимый молодой человек задержан следователями на 48 часов по подозрению в убийстве. Он уже во всём признался. В ближайшее время будет проведена проверка показаний подозреваемого на месте.
Со вторым молодым человеком также работают следователи. Он допрошен. У обоих молодых людей взяты необходимые образцы, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В Забайкалье 17-летний парень убил таксиста
Происшествия, Фото:
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